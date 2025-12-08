Nach versuchtem schweren Raub – Haftbefehl

Nr. 2547

Gegen den 18-Jährigen, der in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag mit einer scharfen Schusswaffe mutmaßlich versucht hat, einen Spätkauf in der Sonnenallee auszurauben, wurde von einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Tiergarten ein Haftbefehl wegen versuchtem besonders schwerem Raub und wegen gefährlichen Körperverletzungen erlassen. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Erstmeldung Nr. 2540 vom 7. Dezember 2025: Raub in Spätkauf – zwei Männer verletzt

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einem versuchten schweren Raub in einem Spätkauf, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer gegen 1 Uhr den Verkaufsraum eines Spätkaufs in der Sonnenallee. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger, soll den 23-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Der Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe der Einnahmen und geriet mit dem 18-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei löste sich ein Schuss aus der scharfen Schusswaffe, der in den Boden des Verkaufsraums einschlug. Die Waffe fiel währenddessen auf den Boden und wurde später durch die Polizei sichergestellt. Die körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Mitarbeiter und dem 18-Jährigen verlagerte sich auf den Gehweg. Der mutmaßliche Mittäter des 18-Jährigen flüchtete in Richtung Innstraße. Zwei Zeuginnen alarmierten die Polizei. Mit Unterstützung eines bislang unbeteiligten 27-jährigen Mannes sowie eines weiteren 27-Jährigen konnte der mutmaßliche Räuber überwältigt und bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Polizei fixiert werden. Während der Rangelei soll der 18-Jährige dem Mitarbeiter und einem der 27-jährigen Helfer mit einem mitgeführten Messer jeweils am Oberschenkel verletzt haben. Beide Männer erlitten Schnittverletzungen und wurden durch die Feuerwehr zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Der festgenommene 18-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt und soll noch heute zwecks Erlass eines Haftbefehls einem Bereitschaftsgericht vorgeführt werden.