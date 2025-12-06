Lärm in Wohnung endet mit SEK-Einsatz

Nr. 2539

In der vergangenen Nacht kam es in Steglitz zu einem SEK-Einsatz. Ein 43-Jähriger hatte gegen 2 Uhr in einem Wohnhaus unzulässigen Lärm verursacht, indem er laute Musik in seiner Wohnung im Erdgeschoss abspielte. Als sich die zum Ort gerufenen Polizeikräfte der Wohnung über einen Innenhof näherten, sahen sie den 43-Jährigen mit einer Waffe am Fenster, sodass Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen wurden. Diese drangen in die Wohnung des Tatverdächtigen ein und nahmen ihn vorübergehend fest. In der Wohnung fanden sie einen Schreckschussrevolver und stellten diesen sicher. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Tatverdächtige wurde zwecks Blutentnahme sowie zur Feststellung seiner Identität in ein Gewahrsam gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern.