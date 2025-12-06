Chemische Substanzen in Wohnung gefunden - Festnahme

Nr. 2538

Kräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen gestern Nachmittag in Staaken einen 55-jährigen Mann fest, der in seiner Wohnung chemische Substanzen gelagert hatte. Seine 39-jährige Ehefrau hatte sich zuvor an den Abschnitt gewandt und von den Chemikalien berichtet. Noch bevor Einsatzkräfte die von der Frau benannte Wohnung im Barmbeker Weg mit einem von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchungsbeschluss begingen, trafen sie den 55-Jährigen im Nahbereich an und nahmen ihn fest. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort in einer psychiatrischen Abteilung stationär aufgenommen. Zur Durchsuchung der Wohnung und der dort vermuteten Substanzen wurden Spezialistinnen und Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Die Auswertung und weiterführende Untersuchung der gefundenen und sichergestellten Stoffe ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen des ebenfalls beim Landeskriminalamt angegliederten Fachkommissariats für Sprengstoffdelikte.