Illegale Abfallentsorgung im Schutzgebiet

Nr. 2537

Gestern Morgen bemerkte ein Zeuge in Tegel illegal entsorgten Abfall innerhalb eines Landschafts-, Natur- und Wasserschutzgebietes. Gegen 8 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei zu einem Waldgebiet an der Bernauer Straße. Unbekannte hatten dort auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern rund 50 Altreifen, mehrere offene Ölkanister mit Restmengen von Altöl sowie Bauschutt und künstliche Mineralfasern abgelagert. Aus einigen Kanistern tropfte Öl auf das Erdreich. Die angeforderte Berliner Feuerwehr sicherte die Gefahrenstoffe. Das Forstamt wurde informiert. Mitarbeitende der Berliner Wasserbetriebe stellten eine Bodenverunreinigung fest; ein Bodenaushub von rund zehn Quadratmetern soll in den nächsten Tagen erfolgen. Ein Kommissariat für Umweltdelikte des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen hierzu übernommen.