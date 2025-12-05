Einbruch in ein Pfandleihhaus – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 2532

Gestern Nachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Pfandleihhaus im Ortsteil Westend. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse drangen drei als Bauarbeiter gekleidete und zudem maskierte Personen während der Geschäftszeit gegen 17:30 Uhr gewaltsam in das Leihhaus am Theodor-Heuss-Platz ein, in dem sich beliehene Wertgegenstände und ein Tresor befanden. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Lindenallee. Die Mitarbeitenden des Pfandleihhauses bemerkten den Einbruch erst einige Zeit später und alarmierten die Polizei. Verletzt wurde niemand. Was durch das Trio erbeutet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt werden.

Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer hat flüchtende Personen gesehen und kann Angaben zu diesen machen?

Wer besitzt Foto- oder Videoaufnahmen, die mögliche Hinweise auf die Personen, den Fluchtweg oder das eventuelle Fluchtfahrzeug geben können?

Wer hat beobachtet, dass sich Personen umgezogen und/oder ihrer Kleidung entledigt haben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Fall geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-944320 und außerhalb der Bürodienstzeiten die örtlich zuständige Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.