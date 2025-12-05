Mann von Unbekannten angegriffen und verletzt

Nr. 2531

In Mariendorf ist ein Mann gestern Abend mutmaßlich bei einem Angriff schwer verletzt worden. Polizeieinsatzkräfte wurden gegen 22:50 Uhr in ein Krankenhaus alarmiert, da ein 37 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper von einem Bekannten in die Rettungsstelle gebracht worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 37-Jährige im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr auf dem Gehweg im Seelbuschring befunden haben, als er unvermittelt einen Schlag erhalten habe und später mit den beschriebenen Verletzungen dort gefunden und dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde er stationär aufgenommen und auf die Intensivstation verlegt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.