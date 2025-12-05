Überfall im Firmenbüro –Mitarbeiter erleidet Stichverletzung

Nr. 2530

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Überfall im Ortsteil Prenzlauer Berg verletzt. Gegen 23:20 Uhr sollen zwei Männer ein Firmenbüro eines Sicherheitsdienstes in der Malmöer Straße betreten haben. Dem Vernehmen nach forderten die Unbekannten Geld von einem Mitarbeiter. Nachdem der 51-Jährige den Besitz von Bargeld verneint habe, sei es zu einem Gerangel gekommen. In diesem habe einer der Täter dem Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen. Anschließend flüchtete das Duo aus dem Büro. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus. Dort wurde er ambulant behandelt. Ein Fachkommissariat für Raub- und Körperverletzungsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes.