Sicherheitsmitarbeitende beleidigt und attackiert

Nr. 2520

Gestern Nachmittag kam es in Gesundbrunnen zu einer Beleidigung auf fremdenfeindlicher Grundlage sowie einer Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein 55-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau gegen 16 Uhr im Auftrag eines privaten Sicherheitsunternehmens den U-Bahnhof Osloer Straße begangen haben. Als sie eine 40-jährige Frau um Vorlage ihres Fahrscheins baten, soll diese sich mehrfach beleidigend und volksverhetzend geäußert haben, bevor sie die beiden Sicherheitsmitarbeitenden mit einem Stein attackiert habe. Der 55-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, seine Kollegin zog sich ein Hämatom zu. Eine ärztliche Versorgung benötigten die Angegriffenen nicht. Die 40-Jährige wurde für die weiteren Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.