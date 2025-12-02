Nr. 2520
Gestern Nachmittag kam es in Gesundbrunnen zu einer Beleidigung auf fremdenfeindlicher Grundlage sowie einer Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein 55-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau gegen 16 Uhr im Auftrag eines privaten Sicherheitsunternehmens den U-Bahnhof Osloer Straße begangen haben. Als sie eine 40-jährige Frau um Vorlage ihres Fahrscheins baten, soll diese sich mehrfach beleidigend und volksverhetzend geäußert haben, bevor sie die beiden Sicherheitsmitarbeitenden mit einem Stein attackiert habe. Der 55-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, seine Kollegin zog sich ein Hämatom zu. Eine ärztliche Versorgung benötigten die Angegriffenen nicht. Die 40-Jährige wurde für die weiteren Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.
Sicherheitsmitarbeitende beleidigt und attackiert
Polizeimeldung vom 02.12.2025
Mitte