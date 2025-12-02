Körperliche Auseinandersetzung vor Krankenhaus

Nr. 2519

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer wechselseitigen Körperverletzung in Folge einer fremdenfeindlichen Beleidigung nach Schmargendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine 52-jährige Frau gegen 18:45 Uhr im Beisein ihres 24-jährigen Sohnes sowie eines weiteren, 46-jährigen Verwandten im Eingangsbereich eines Krankenhauses in der Caspar-Theyß-Straße aufgehalten haben. Ein ebenfalls 52-jähriger Mann soll in Richtung der Personengruppe eine fremdenfeindliche Beleidigung ausgesprochen haben. Als der Sohn den Tatverdächtigen daraufhin angesprochen habe, sei es zunächst zu einem Streit und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der sich der Tatverdächtige eine Verletzung im Bereich der Hand zuzog. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 52-Jährigen einen Wert von etwa 1,1 Promille. Er verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur ambulanten Versorgung der Verletzung sowie zur Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.