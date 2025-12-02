Kind nach Brand verstorben

Nr. 2518

An seinen Verletzungen verstarb gestern Abend nach einem Brand ein Kind in Mahlsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Kieler Straße gegen 18:30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand im Haus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das in Vollbrand stehende Gebäude, aus dem sich vorher zehn Bewohnerinnen und Bewohner, darunter drei weitere Kinder im Alter von fünf Jahren, unverletzt retten konnten. Am Ort wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass sich der siebenjährige Junge noch im Haus befinden soll. Die Rettungskräfte bargen ihn leblos im Obergeschoss und brachten ihn zu einem Rettungswagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Junge am Einsatzort. Das Haus brannte aus und ist nach aktueller Einschätzung nicht mehr bewohnbar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen zur derzeit noch ungeklärten Brandursache.