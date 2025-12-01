Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2517

Ein 38-Jähriger, der am 23. November 2025 eine Ex-Freundin mit einem Stichwerkzeug am Oberkörper verletzt haben soll, konnte heute in Tempelhof in einer Gartenlaube von Kräften der Intensivfahndung festgenommen werden. Er saß zum Tatzeitpunkt aufgrund einer wegen einer anderen Tat gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Tegel ein und befand sich auf einem regulären Freigang. Die Angegriffene traf am 23. November 2025 in einem Bus auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf den 38-Jährigen. Er soll sie zur Rede gestellt, unvermittelt zugestochen und verletzt haben. Die Frau begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung, nachdem der 38-Jährige sich von ihr entfernt hatte. Gegen ihn war wegen dieser Tat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin vom Amtsgericht Tiergarten ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Der 38-Jährige wird heute einem Ermittlungsrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.