Polizei warnt vor Trickbetrug und Trickdiebstahl

Nr. 2516

In den letzten Wochen stellte die Polizei Berlin im gesamten Stadtgebiet eine erhöhte Zahl von Trickbetrugs- und Diebstahlstaten fest. Die Tatverdächtigen suchten dabei hauptsächlich Seniorinnen und Senioren an deren Wohnanschriften auf, um dort unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Einlass in die jeweiligen Wohnungen zu erhalten. Die Vorgehensweise ähnelt sich. So geben sich die Betrüger oftmals als falsche Handwerker oder Handwerkerinnen aus und behaupten, dass es zum Beispiel im Rahmen von Bauarbeiten im Haus oder in der Nachbarschaft zu Wasserschäden oder Verunreinigungen des Trinkwassers gekommen sei. Sie betonen die besondere Dringlichkeit der vermeintlichen Reparaturen, um Zweifel der Bewohnerinnen und Bewohner angesichts einer fehlenden Benachrichtigung seitens der Hausverwaltung zu zerstreuen.

Auch geben die Tatverdächtigen zum Teil vor, als vermeintliche Kriminalbeamte und -beamtinnen überprüfen zu müssen, ob durch angeblich festgenommene Personen eingebrochen wurde. Sobald sich die Tatverdächtigen Zutritt zur Wohnung verschafft haben, werden die Betroffenen in Gespräche verwickelt, während Komplizen die Wohnung nach Geld und Wertgegenständen durchsuchen, um diese anschließend zu entwenden.

Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Handwerkerinnen und Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn diese Personen Ihre Wohnung betreten wollen.

Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen.

Rufen Sie gegebenenfalls laut um Hilfe!

Im Notfall immer: 110!