Mann angegriffen und ausgeraubt - Festnahme

Polizeimeldung vom 01.12.2025

Mitte

Nr. 2515
Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei von Zeugen auf eine Körperverletzung in Moabit aufmerksam gemacht. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Mann gegen 20:40 Uhr einen 46-Jährigen am Hauptbahnhof niedergeschlagen und anschließend eine tragbare Musikbox aus einer Tüte des Mannes entwendet haben. Wenig später sei der Angreifer zurückgekehrt, habe erneut auf den 46-Jährigen eingeschlagen und Bargeld sowie Bekleidung von ihm gestohlen. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich mitsamt den entwendeten Gegenständen antreffen und festnehmen. Der 46-Jährige zog sich ein Hämatom sowie Hautabschürfungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

