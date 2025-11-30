Mädchen angefahren

Nr. 2514

Ein gebrochenes Bein erlitt gestern Nachmittag ein Mädchen im Rahmen eines Verkehrsunfalles in Neukölln. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 44-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit einem Auto auf der Harzer Straße aus Richtung Treptower Straße in Richtung Brockenstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit soll sich ein fünfjähriges Mädchen von der Hand der Mutter losgerissen und von rechts kommend auf die Fahrbahn gerannt sein. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 44-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern, er fuhr das Kind an. Ein Verwandter des Kindes eilte herbei und brachte das Kind sogleich in ein Krankenhaus. Weitere Einsatzkräfte informierten sich im Krankenhaus über den Zustand des Kindes. Deren Erkenntnissen zufolge erlitt das Mädchen eine Beinfraktur und verblieb zur stationären Behandlung. Eine Atemalkoholmessung bei dem Autofahrer ergab einen Wert von null Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).