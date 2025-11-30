Zwei Festnahmen nach Fund eines toten Mannes im Park – 7. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2513

Seit heute früh führen die Staatsanwaltschaft Berlin und die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Schöneberg. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei zu einer verletzten, leblosen Person im Heinrich-Lassen-Park nahe der Belziger Straße Ecke Gothaer Straße alarmiert. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte konnten am Auffindeort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Während der Tatortarbeiten und Spurensicherungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr zwei Männer mit blutsuspekten Anhaftungen in der unmittelbar am Tatort befindlichen öffentlichen Toilette. Die Einsatzkräfte nahmen beide fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich sowohl beim Getöteten, als auch bei den zwei Tatverdächtigen um Angehörige des Obdachlosenmilieus. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der Identitätsfeststellungen aller Beteiligten, dauern an.

In diesem Zuge wendet sich die 7. Mordkommission zur Erhellung der Tat mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat die Tat in der Nacht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin telefonisch unter der der Rufnummer (030) 4664-911777 oder per E-Mail an lka117-hinweis@polizei.berlin.de entgegen.