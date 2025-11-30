Nr. 2512
In der vergangenen Nacht wurde ein junger Mann von drei Unbekannten in Niederschöneweide überfallen. Gegen 23 Uhr habe sich der 21-Jährige mit einer Bekannten auf der Obrikatstraße verabredet. Dem Vernehmen nach erschienen jedoch drei unbekannte Personen anstelle der Bekannten und schossen mit einer Schreckschusswaffe, die mit Pfefferpatronen geladen gewesen sein soll, neben den Kopf des 21-Jährigen. Dabei sollen sie ihm seine Umhängetaschen entwendet haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der Angegriffene erlitt Augenreizungen. Eine medizinische Behandlung nahm er nicht in Anspruch. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Raub- und Körperverletzungsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).
Zeugenaufruf
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Schwerer Raub mit Schreckschusswaffe – drei Unbekannte überfallen jungen Mann
Polizeimeldung vom 30.11.2025
Treptow-Köpenick