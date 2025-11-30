Schwerer Raub mit Schreckschusswaffe – drei Unbekannte überfallen jungen Mann

Nr. 2512

In der vergangenen Nacht wurde ein junger Mann von drei Unbekannten in Niederschöneweide überfallen. Gegen 23 Uhr habe sich der 21-Jährige mit einer Bekannten auf der Obrikatstraße verabredet. Dem Vernehmen nach erschienen jedoch drei unbekannte Personen anstelle der Bekannten und schossen mit einer Schreckschusswaffe, die mit Pfefferpatronen geladen gewesen sein soll, neben den Kopf des 21-Jährigen. Dabei sollen sie ihm seine Umhängetaschen entwendet haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der Angegriffene erlitt Augenreizungen. Eine medizinische Behandlung nahm er nicht in Anspruch. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Raub- und Körperverletzungsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).