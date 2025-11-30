Volksverhetzung und gefährliche Körperverletzung

Nr. 2511

Einsatzkräfte der Polizei wurden gestern Vormittag zu einem U-Bahnhof in Tempelhof alarmiert. Kurz nach 11 Uhr rief ein Zeuge den Notruf der Polizei an und teilte mit, dass es in einem Zug der U-Bahnlinie 6 zu einer Volksverhetzung und zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren der 28-jährige Anrufer und ein ebenso alter, weiterer Fahrgast mit dem U-Bahnzug in Richtung Alt-Tegel unterwegs. Während eines Haltes stiegen zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer in den Waggon ein und begannen die anderen Fahrgäste volksverhetzend und rassistisch zu beschimpfen. Dabei äußerte einer der beiden Männer auch rassistische und volksverhetzende Aussagen eine schwarze Frau betreffend, die augenscheinlich in Begleitung ihres Kindes und ebenfalls Fahrgast des Zuges war. Der 28-Jährige weitere Fahrgast stellte die beiden Männer daraufhin zur Rede. Der Mann, der zuvor die Frau beschimpfte, bedrohte nun den 28-Jährigen und warf eine Getränkedose in Richtung des 28-Jährigen. Diese verfehlte ihn jedoch und traf stattdessen den Kopf einer 77-jährigen Frau, die hinter dem 28-Jährigen saß. An der Haltestelle Paradestraße stiegen die beiden tatverdächtigen Männer aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beworfene Frau wies eine oberflächliche Kopfverletzung auf und verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.