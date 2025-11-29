Autofahrer fährt gegen Hauswand

Nr. 2509

Gestern Mittag ereignete sich in Neukölln ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Autofahrer mit einem BMW um kurz vor 13 Uhr auf der Sonnenallee Richtung Südostallee unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Sonnenallee Ecke Fuldastraße sei er mit dem Auto nach rechts von seinem Fahrstreifen abgekommen und habe die Fußgängerfurt passiert, sodass mehrere Fußgänger ausweichen mussten. Das Auto prallte gegen eine Hauswand und kam dadurch zum Stehen. Ein 37-Jähriger wurde am Bein verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen am Einsatzort. Der 62-jährige Fahrer musste reanimiert werden und wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Klärung des Sachverhalts stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der 62-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Verdacht steht, berauschende Substanzen konsumiert zu haben. Der BMW wurde sichergestellt. Im Zeitraum von 13 Uhr bis 16:15 Uhr war die Sonnenallee zwischen Weichselstraße und Fuldastraße in Richtung der Südostallee vollgesperrt. Auch die Fuldastraße Ecke Donaustraße war in Richtung Sonnenallee gesperrt. Von den Sperrungen waren auch der Busverkehr der BVG-Linien M41 und 171 betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.