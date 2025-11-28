Durchsuchung und Festnahme wegen illegalen Waffenbesitzes

Nr. 2506

Heute Vormittag durchsuchten Kräfte des Landeskriminalamts Berlin mit Unterstützung der BAO Ferrum im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die Wohnung, Kellerräume und ein Fahrzeug eines 56-Jährigen in Spandau. Er soll bereits im September 2024 in Mitte eine Plastiktüte mit zwei Schusswaffen bei sich geführt haben. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Berlin beim Amtsgericht Tiergarten einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der heute vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung wurden im Fahrzeug des Tatverdächtigen eine geladene Pistole, zehn Patronen anderen Kalibers und Bargeld in vierstelliger Höhe aufgefunden. An der Wohnanschrift wurden 51 Patronen verschiedener Kaliber beschlagnahmt. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin dem Ermittlungsrichter zwecks Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt. Die Sichtung und Auswertung der Beweismittel sowie die Ermittlungen dauern an.