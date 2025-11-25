Queerfeindlicher Angriff in Straßenbahn

Nr. 2482
Gestern Abend kam es in einer Straßenbahn im Ortsteil Fennpfuhl zu einer Körperverletzung und Beleidigung mit queerfeindlichem Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen fragte ein bislang unbekannt gebliebener Mann gegen 21 Uhr eine 48-jährige Transfrau in einer Straßenbahn der Linie M8 im Bereich Karl-Lade-Straße/Landsberger Allee, ob sie eine Frau oder ein Mann sei. In der Folge kam es zu verbalen Streitigkeiten, in deren weiteren Verlauf der Tatverdächtige der Frau mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und sie an den Haaren zog. Beim Verlassen der Bahn beschimpfte der Tatverdächtige die Transfrau und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Ermittlungen zur Körperverletzung und Beleidigung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Polizeimeldung vom 25.11.2025
Lichtenberg