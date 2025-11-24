Nr. 2480
Gestern Abend brannten in Reinickendorf ein Müllcontainer und drei Kräder vollständig aus, weitere Müllcontainer und ein Auto wurden beschädigt. Gegen 19 Uhr wurden Polizeikräfte und die Feuerwehr in die Baseler Straße zu einem brennenden Müllcontainer in einem Hinterhof alarmiert. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an insgesamt drei Müllcontainern, wobei einer vollständig ausbrannte und die zwei weiteren Müllcontainer sowie die Hausfassade durch die Hitzeeinwirkung beschädigt wurden. Während des Einsatzes bemerkten die Rettungskräfte einen weiteren Feuerschein in der Zermatter Straße. Hier standen drei auf dem Gehweg abgestellte Kräder in Vollbrand. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein geparkter Fiat ebenfalls beschädigt. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Brennende Müllcontainer und Fahrzeuge – Verdacht der Brandstiftung
Polizeimeldung vom 24.11.2025
Reinickendorf