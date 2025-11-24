Nr. 2479
Nach einem Verkehrsunfall Donnerstagvormittag in Grünau ist ein Autofahrer gestern Mittag in einem Krankenhaus verstorben. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 85-Jährige vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr mit seinem Citroen die vorfahrtsberechtigte Straße Adlergestell in Richtung Wassersportallee. Zeitgleich soll ein 84-Jähriger mit seinem BMW aus der Rabindranath-Tagore-Straße in die Straße Adlergestell eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge das Auto des 85-Jährigen in die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem weiteren Fahrzeug eines 75-Jährigen, der das Adlergestell in Richtung Schmöckwitz befuhr, kollidierte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die drei Autofahrer zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Dort war der 85-Jährige gestern Mittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Autofahrer nach Unfall im Krankenhaus verstorben
Treptow-Köpenick