Ein Mann wurde in der vergangenen Nacht in Wilhelmstadt angegriffen und verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Angriff gegen 0:50 Uhr in der Bocksfeldstraße. Der 24-Jährige soll versucht haben, einen Streit zwischen seinem gleichaltrigen Bekannten und einem Unbekannten, der in Begleitung zweier weiterer Personen war, zu schlichten. Daraufhin sei er von dem Trio angegriffen worden. Ihm soll unter anderem mehrfach am Boden liegend in sein Gesicht getreten worden sein, sodass er für einige Zeit das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen seines Mobiltelefons fest. Er erlitt Schmerzen sowie eine Fraktur am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Trio flüchtete. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Angegriffen und verletzt
Polizeimeldung vom 23.11.2025
Spandau