Festnahme nach Brandstiftungen

Nr. 2476
Ein junger Mann und ein Jugendlicher wurden gestern Abend in Hellersdorf nach einer versuchten Brandstiftung an einem Auto und einer Brandstiftung an einem Motorrad festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 20:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Senftenberger Straße Ecke Kastanienallee, wie sich zwei Personen an einer Frostschutzabdeckung eines geparkten Autos zu schaffen machten und die Abdeckung anschließend anfing zu brennen. Sie alarmierte daraufhin Polizei- und Feuerwehrkräfte zum Ort. Ihr selbst gelang es, das Feuer zu löschen. Das Auto wurde leicht beschädigt. Darüber hinaus bemerkte sie im Zuge des Löschens noch ein in der Nähe abgestelltes Motorrad, das in Vollbrand stand. Dieses Feuer griff auf ein weiteres Motorrad sowie ein Auto über und wurde schließlich von Kräften der Feuerwehr gelöscht. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt. Noch in der Nähe der Brände nahmen Polizeieinsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 21 Jahren fest. Während der Jüngere nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Gewahrsam von seiner Mutter wieder abgeholt werden konnte, wurde der Ältere einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt. Er soll noch heute einem Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Festnahme nach Brandstiftungen
Polizeimeldung vom 23.11.2025
Marzahn-Hellersdorf