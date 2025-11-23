Behandlungen nach Verkehrsunfall

Nr. 2475
Eine Autofahrerin und ein Autofahrer wurden nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Kladow zu Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 60-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit einem Hyundai im Kladower Damm aus einer Grundstückseinfahrt in den Fließverkehr ein und übersah dabei offenbar einen Mitsubishi, mit dem eine 72-Jährige im Kladower Damm in Richtung der Straße Alt-Gatow unterwegs war. In der Folge kam es zwischen beiden Wagen zu einer Kollision und der Hyundai drehte sich um 180 Grad. Während die 72-Jährige Kopfverletzungen sowie eine Handgelenksfraktur erlitten hatte und stationär in einer Klinik verblieb, kam der 60-Jährige mit Rumpfverletzungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Kladower Damm zwischen Groß-Glienicker Weg und der Kasernen-Zufahrt bis etwa 19:45 Uhr gesperrt. Die BVG-Linien 134 und X34 waren von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Polizeimeldung vom 23.11.2025
Spandau