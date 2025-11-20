Nr. 2459
Gestern Mittag wurde ein Senior bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der 92-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad in der Brandenburgischen Straße kurz hinter der Westfälischen Straße vom Gehweg aus auf die Fahrbahn, um an einem Mittelstreifendurchbruch die Fahrbahn in Richtung Preußenpark zu queren. Dabei wurde er von einem Skoda, mit dem ein 85-Jähriger die Brandenburgische Straße in Richtung Fehrbelliner Platz befuhr, angefahren. Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer erhebliche Kopfverletzungen und Knochenbrüche. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Radfahrer lebensgefährlich verletzt
Charlottenburg-Wilmersdorf