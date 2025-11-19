Junge Erwachsene mit Machete, Pfefferspray und Holzlatte angegriffen

Nr. 2457
Einsatzkräfte der Polizei wurden gestern Abend nach Weißensee alarmiert. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befanden sich drei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren gegen 19 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße. Plötzlich sei eine unbekannte Gruppe von sechs Personen an sie herangetreten und habe sie unmittelbar angegriffen. Hierzu sollen sie neben Schlägen und Tritten auch eine Holzlatte und ein Pfefferspray eingesetzt haben. Einer der Angreifer soll auch einen der 19-Jährigen mit einer Machete verletzt haben. Alle drei begaben sich selbst in ein Krankenhaus, wo sie anschließend die Polizei alarmierten. Die beiden 19-Jährigen wurden verletzt. Sie erlitten Reizungen der Augen und Prellungen. Einer der 19-Jährigen erlitt zudem Schnittverletzungen. Sie wurden nach ambulanten Behandlungen aus dem Krankenhaus entlassen. Die tatverdächtige Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) Berlin übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Polizeimeldung vom 19.11.2025
Pankow