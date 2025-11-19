Nr. 2456
In der vergangenen Nacht ist ein Fahrradfahrer in Mitte verstorben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Radfahrer gegen 0:30 Uhr den Gehweg des Theaterufers von der Eichhornstraße kommend in Richtung Reichpietschufer, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts vom Gehweg abkam und in ein dortiges Wasserbecken stürzte. Dabei schlug der Mann mit dem Kopf gegen eine Betonbarriere und erlitt eine tödliche Verletzung. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen, auch zur Ursache des Sturzes, übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Fahrradfahrer verstorben
Polizeimeldung vom 19.11.2025
Mitte