Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Fennpfuhl Farbe verschüttet und Handzettel verteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen kurz nach Mitternacht fünf vermummte Personen vor einem Hotel in der Landsberger Allee, kippten aus einem Eimer rote Farbe auf den Gehweg und hinterließen Handzettel auf diesem. Anschließend flüchteten die Täter. An der Unterführung am S-Bahnhof Landsberger Allee stellten Polizeikräfte kurz darauf weitere herumliegende Flyer sowie an der dortigen Verglasung angebrachte Plakate mit gleichem Thema fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Rote Farbe verschüttet, Handzettel verteilt und Plakate angebracht
Lichtenberg