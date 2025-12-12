Tatverdächtiger Jugendlicher nach Raubserie ermittelt

Pankow/Mitte

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2568

Nach intensiven Ermittlungen nahmen Kräfte der Operativen Gruppe Jugendgewalt der Polizeidirektion 1 (Nord) vorgestern Vormittag einen mutmaßlichen Serienräuber in Gesundbrunnen fest, gegen den mehrere Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin anhängig sind. Die Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder trafen den 15-Jährigen gegen 10:20 Uhr in der Steegerstraße an. Er soll bisherigen Ermittlungen zufolge mit weiteren polizeibekannten Mittätern zwischen dem 11. September 2025 und dem 25. November 2025 fünf zum Teil schwere Raubtaten begangen haben. Zwei Taten sollen im Paule-Park und je eine in der Breite Straße, im Schlosspark Pankow sowie eine weitere in der Danziger Straße erfolgt sein. Bei einer dieser Taten am 15. November 2025 im Paule-Park fügte er zwei 13-Jährigen erhebliche Verletzungen zu, in deren Folge einer der Verletzten mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Da gegen den Jugendlichen wegen einer anderen dieser Taten ein Unterbringungsbefehl bestand, wurde er in Gewahrsam genommen. Neben dem 15-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte auch einen 16 Jahre alten Mittäter an dessen Schule fest. Beide kamen zunächst in ein Polizeigewahrsam. Während der 16-Jährige anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, erfolgte bei dem 15-Jährigen die Überstellung an die Justiz. Der 15-Jährige wurde der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche den Unterbringungsbefehl in einen Haftbefehl umwandelte. Diesen setzte die Ermittlungsrichterin anschließend gegen eine strenge Meldeauflage außer Vollzug.

Erstmeldung der Polizei Berlin Nr. 2446 vom 16. November 2025: Drei Kinder angegriffen und ausgeraubt

Am gestrigen Nachmittag griff in Pankow eine Jugendgruppe drei Kinder an, raubte sie aus und verletzte sie teilweise schwer. Den ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich gegen 20 Uhr ein Elfjähriger und zwei 13-Jährige im Paule-Park auf dem Spielplatz auf, als sie plötzlich durch eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher angegriffen wurde. Dabei sollen die 13-Jährigen mehrfach geschlagen worden sein, während der Elfjährige flüchten und Hilfe holen konnte. Als zwei Erwachsene hinzueilten, liefen die Jugendlichen mit einem der 13-Jährigen davon, der dazu mutmaßlich genötigt worden sein könnte. Die beiden zurückgebliebenen Kinder kamen mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus, wo ein Nasenbeinbruch des Älteren behandelt wurde. Zeitgleich machten sich die Eltern des dritten Jungen zusammen mit der Polizei auf die Suche nach ihrem Sohn. Sie fanden ihn schließlich am S-Bahnhof Schönholz. Er hatte Gesichtsfrakturen und einen Bruch einer Hand erlitten, die nun stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer erbeuteten ein Handy und eine Geldkarte. Die Ermittlungen dauern an.