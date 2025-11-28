Beifahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 2505

Die bei dem Verkehrsunfall am 15. November 2025 in Wilhelmstadt schwer verletzte 66-jährige Beifahrerin verstarb gestern Mittag in einem Krankenhaus.

Erstmeldung vom 16. November 2025: Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Gestern Nachmittag ereignete sich im Stadtteil Wilhelmstadt ein Verkehrsunfall in, bei dem eine Frau lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die 66-Jährige saß auf dem Beifahrersitz des Autos ihres 60-jährigen Mannes, mit welchem beide gegen 17:30 Uhr auf der Lutoner Straße in Richtung Cosmarweg unterwegs waren. Kurz vor der Einmündung zur Egelpfuhlstraße fuhr der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Container. Diesen schob er mit seinem Fahrzeug vor sich her und kollidierte anschließend nach einer Drehung um die eigene Achse mit einem geparkten Lkw. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo ihre lebensbedrohlichen Verletzungen notoperiert wurden. Auch der 60-Jährige ist mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen, insbesondere zur Ursache des Verkehrsunfalls, übernommen.