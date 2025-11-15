Nr. 2442
Gestern Abend fuhr ein Autofahrer in Tempelhof gegen einen Mann, der bei Rot die Straße überquert haben soll. Den bisherigen Zeugenaussagen zufolge fuhr der 58-Jährige gegen 20:30 Uhr auf dem Columbiadamm in Richtung Platz der Luftbrücke, als der 31-jährige Fußgänger am kreuzenden Fußgängerüberweg der Friesenstraße plötzlich von links kommend auf die Fahrbahn gerannt sein soll, obwohl die Fußgängerampel rot leuchtete. Der Ältere fuhr gegen den Jüngeren, der durch den Zusammenstoß und Aufprall erhebliche Verletzungen des Rumpfes sowie eine Fraktur eines Sprunggelenkes davontrug. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und stationär aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Fußgänger missachtet Rotlicht – Von Autofahrer angefahren
Polizeimeldung vom 15.11.2025
Tempelhof-Schöneberg