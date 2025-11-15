Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 2440
In der Nacht vom 14. zum 15. November 2025 haben die Staatsanwaltschaft Berlin und die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin Ermittlungen zu zwei versuchten Tötungsdelikten in Lichtenberg aufgenommen. Vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße kam es gegen 21:50 Uhr zunächst zu einem Gespräch zwischen vier Personen. Nach kurzer Zeit fielen mehrere Schüsse. Ein 29 Jahre alter Mann wurde getroffen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befindet sich derzeit in kritischem Zustand und wird ärztlich behandelt. Zudem wurde ein weiterer 28 Jahre alter Mann verletzt. Er befindet sich ebenfalls, mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ärztlicher Behandlung. Eine dritte Person flüchtete unerkannt. Auch der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Schussabgaben vor Imbiss – Ermittlungen wegen versuchter Tötungsdelikte
Polizeimeldung vom 15.11.2025
Lichtenberg