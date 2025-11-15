Nr. 2439
Einsatzkräfte der Polizei nahmen vergangene Nacht einen Jugendlichen in Kreuzberg fest. Gegen 22 Uhr fiel den Beamten der später identifizierte 14-Jährige am Bauzaun zum Görlitzer Park in unmittelbarer Nähe zum im Bau befindlichen Drehkreuz auf, wie dieser dort mit einer Lampe hantierte. Kurz darauf entfernte der Jugendliche ein Zaunteil und ging zum Drehkreuz, wo er sich einige Zeit aufhielt. Als in der Nähe andere Einsatzkräfte mit Blaulicht und Signalhorn vorbeifuhren, rannte der 14-Jährige von der Baustelle auf die Wrangelstraße. Dort hielten ihn die Einsatzkräfte an und überprüften ihn. In einer seiner Taschen fanden die Polizisten Schrauben und Muttern, sowie Werkzeug zum Lösen selbiger. Der 14-Jährige gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass er gegen die Errichtung eines Zaunes rund um den Görlitzer Park sei. Im Anschluss übergaben sie ihn seinem Vater. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Schrauben und Muttern in der Tasche – Staatsschutz ermittelt
Polizeimeldung vom 15.11.2025
Friedrichshain-Kreuzberg