Nr. 2438
Heute Morgen fuhr ein Lkw-Fahrer in Schöneberg beim Abbiegen eine Radfahrerin an, die dadurch erhebliche Verletzungen erlitt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 66-Jährige auf der Hohenstaufenstraße in Richtung Hohenzollerndamm. Zeitgleich fuhr die 19-Jährige auf ihrem Fahrrad in die gleiche Richtung. Als der Mann nach rechts in die Martin-Luther-Straße einbiegen wollte, fuhr er die Frau an, woraufhin sie stürzte und unter den Lkw geriet. Alarmierte Rettungskräfte eilten zum Unfallort, dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die 19-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen aufgenommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Lkw fährt bei Abbiegevorgang Radfahrerin an
Polizeimeldung vom 14.11.2025
Tempelhof-Schöneberg