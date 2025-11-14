Überfall mit Schusswaffe – Festnahme

Nr. 2437
Heute Vormittag nahmen Polizeikräfte des Abschnitts 53 einen 24-Jährigen in Kreuzberg fest, der zuvor einen Supermarkt überfallen hatte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der Mann gegen 10 Uhr den Laden in der Stresemannstraße, wo er eine Verkäuferin mit einer Waffe bedroht haben soll. Anschließend soll er sie zum Öffnen der Kasse aufgefordert haben. Da dies nicht unmittelbar möglich war, flüchtete er ohne Beute. Mitarbeitende des Supermarktes alarmierten umgehend die Polizei – und nach weiteren Zeugenhinweisen gelang es den Funkwagenbesatzungen, den 24-Jährigen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Möckernbrücke festzunehmen. Bei ihm fanden sie auch die beim Überfall mutmaßlich eingesetzte Pistole, die sich als Schreckschusswaffe herausstellte. Er wurde für das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert und soll nun einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
