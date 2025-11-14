Nr. 2436
Unbekannte haben gestern Morgen eine Glasflasche von einer Brücke in Marzahn auf ein Auto geworfen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seiner 37-jährigen Beifahrerin die Märkische Allee in Richtung Landsberger Allee, als Unbekannte gegen 8:20 Uhr von der über die Fahrbahn führenden Brücke der Allee der Kosmonauten eine Glasflasche auf das Fahrzeug warfen. Die Frontscheibe des Autos wurde stark beschädigt. Die Unbekannten, Schilderungen von Zeugen zufolge mutmaßlich Kinder oder Jugendliche, flüchteten in Richtung S-Bahnhof Springpfuhl. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Strafermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Glasflasche von Brücke auf Auto geworfen
Polizeimeldung vom 14.11.2025
Marzahn-Hellersdorf