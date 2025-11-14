Nr. 2435
Ein Jugendlicher erlitt gestern Abend in Mitte im Zuge eines Streits mehrere Stichverletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der 17-Jährige gegen 20:20 Uhr am Ravelinplatz mit einem bisher Unbekannten in einen Streit. In der Folge soll ihm der Unbekannte die Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mit Stichverletzungen im Krankenhaus
Polizeimeldung vom 14.11.2025
Mitte