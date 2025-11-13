Polizeiwagen mit Kleinpflasterstein beworfen

Nr. 2431
Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einer Sachbeschädigung an einem Polizeifahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen soll der Sprinter während einer Streifenfahrt am Görlitzer Ufer gegen 14:20 Uhr mit Kleinpflastersteinen beworfen worden sein. Die Einsatzkräfte konnten einen 58-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Das Einsatzfahrzeug wurde im Bereich der hinteren, linken Seitenscheibe leicht beschädigt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
