Angeschossen und Auto geraubt

Gestern Abend kam es in Staaken zu einem schweren Raub eines Autos, bei dem ein Mann angeschossen wurde. Nach ersten Erkenntnissen saß ein 27-Jähriger gegen 19:30 Uhr im Beisein eines 28-jährigen Freundes am Finkenkruger Weg Ecke Eichholzbahn in einem BMW, als drei unbekannte Männer, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, an den Wagen herantraten. Einer der Tatverdächtigen soll den 27-Jährigen dann mit einer Schusswaffe durch das Autofenster bedroht und ihn aufgefordert haben, das Fahrzeug zu verlassen. Als er dem nachgekommen war, gab der Unbekannte einen Schuss auf ihn ab. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeug des Mannes sowie einem weiteren Wagen in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde am Bein getroffen und in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
