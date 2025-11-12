Zeugenaufruf nach Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus in Buckow

Nr. 2429
Zur Detonation in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buckow bittet die Polizei um Mithilfe. Nach den bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 1 Uhr vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg offenbar ein verbotener pyrotechnischer Gegenstand explodiert. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im Eingangsbereich zur Strahlentherapie. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund und Motiv, wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion der Fachabteilung für Sprengstoffdelikte, die zum Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin gehören, dauern an.
Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen der Tat und haben folgende Fragen:
- Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen?
- Wer hat vor oder nach dieser Tat verdächtige Personen im Bereich Kormoranweg wahrgenommen?
Im Zusammenhang mit dem Zeugenaufruf wurden heute Nachmittag im Bereich des Tatortes von Polizeikräften Plakate angebracht, mit denen das Landeskriminalamt Berlin um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.Weiterhin bittet die Polizei Berlin um Übermittlung von
- Original-Dateien (Videos, Fotos) zum Komoranweg in Richtung Eingangsbereich des Krankenhauses
- Angaben zu verdächtigen Personen: Kleidung, Geschlecht, ungefähres Alter, besondere Merkmale (Rucksack, Fahrrad, Tasche, Begleiter usw.)
Das gestern eingerichtete Hinweisportal ist weiterhin unter folgendem Link abrufbar: https://be.hinweisportal.de/ Darüber hinaus können Sie sich auch an das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamt Berlins am Platz der Luftbrücke 6 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-952222, per E-Mail , an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle wenden.