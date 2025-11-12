Nr. 2428
Eine Unbekannte soll gestern Nachmittag in Kreuzberg drei Frauen fremdenfeindlich beleidigt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich die drei Frauen im Alter von 17, 32 und 53 Jahren gegen 15 Uhr im Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Skalitzer Straße auf, als eine Unbekannte dazu kam und sie fremdenfeindlich beleidigt haben soll. In der Folge soll sie am Kopftuch der 53-Jährigen gezogen haben, so dass sie dieses teilweise herunterzog. Anschließend flüchtete sie. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte suchten in der Nähe nach der Frau, fanden sie jedoch nicht. Es wurde niemand verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Fremdenfeindlich beleidigt und am Kopftuch gezogen
Polizeimeldung vom 12.11.2025
Friedrichshain-Kreuzberg