Gebrochene Nase nach Auseinandersetzung

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung gestern Nachmittag in Mitte erlitt ein Mann einen Nasenbeinbruch. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen ein 18- und ein 20-Jähriger gegen 16 Uhr in der Alexanderstraße einen 24-Jährigen, der in Begleitung eines 28-Jährigen war, mit Faustschlägen attackiert haben, bis er zu Boden ging. Am Boden liegend sollen sie ihm mehrfach ins Gesicht getreten haben. Der 24-Jährige kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) zu den Hintergründen des Streits dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
