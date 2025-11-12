Nr. 2426
Gestern Mittag kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 50-Jähriger gegen 12:20 Uhr mit einem Lastwagen die Gärtnerstraße in Richtung Rhinstraße. Aufgrund eines Rückstaus von einer roten Ampel kam der Lastwagen kurz hinter der Ferdinand-Schultze-Straße zum Stehen. Hinter ihm fuhr eine 55-Jährige mit einem Ford, die ebenfalls anhielt. Ein 45-jähriger Autofahrer soll dann in der Folge ungebremst auf den Wagen der Frau aufgefahren sein, wodurch der Ford teilweise unter den Lastwagen geschoben wurde. Die 55-Jährige erlitt Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfuß eines Verkehrsschildes beworfen sowie
Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus
Am Dienstag, den 11. November 2025 gegen 01:14 Uhr, kam es vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg in Berlin-Buckow zu einer Detonation. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Gegen 02:05 Uhr am selben Tag wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Sollten Sie in diesen Zusammenhängen Beobachtungen gemacht haben, können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Auto wird unter Lastwagen geschoben
Polizeimeldung vom 12.11.2025
Lichtenberg