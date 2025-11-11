Zeugenaufruf nach Sprengstoffexplosion vor Krankenhaus in Buckow und Brandstiftung vor Krankenhaus in Mitte

Mitte/Neukölln
Nr. 2424
In der vergangenen Nacht kam es in Buckow zu einer Detonation und in Mitte zu einer Brandstiftung.
Gegen 1:15 Uhr explodierte vor dem Eingangsbereich des Vivantes-Klinikums Neukölln im Kormoranweg offenbar ein verbotener pyrotechnischer Gegenstand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäudekomplex. Die Polizei Berlin führt Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.
Gegen 2 Uhr wurde am Eingangsbereich des Campus Charité Mitte in der Invalidenstraße in Mitte ein Brand gelegt. Auch hier entstand Sachschaden.
Die Polizei Berlin bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen in Buckow oder Mitte gemacht haben, sich zu melden.Zudem bittet die Polizei Berlin um Übermittlung von:
- Original-Dateien (Videos, Fotos) zu den Örtlichkeiten:
vom Komoranweg in Richtung Eingangsbereich des Krankenhauses und zurück sowie
von der Invalidenstraße (Berlin-Mitte) in Richtung Nebeneingangsbereich des dortigen Krankenhauses
- Angaben zu verdächtigen Personen: Kleidung, Geschlecht, ungefähres Alter, besondere Merkmale (Rucksack, Fahrrad, Tasche, Begleiter usw.)
- Kontaktdaten für Rückfragen.
Für Hinweise ist ein Hinweisportal eingerichtet worden, das unter folgendem Link abrufbar ist: http://be.hinweisportal.de. Darüber hinaus können Sie sich auch an das Landeskriminalamt Berlin im Tempelhofer Damm in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 54024111, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle wenden.