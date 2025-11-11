Nr. 2423
Gestern Nachmittag endete ein Taschendiebstahl für zwei Männer im Alter von 21 und 46 Jahren in Handschellen. Zivilpolizisten beobachteten gegen 16:45 Uhr die beiden, wie sie im Lobbybereich eines Hotels an der Karl-Liebknecht-Straße Bargeld aus dem Portemonnaie eines 46-Jährigen entwendeten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Spandauer Straße, wo sie festgenommen werden konnten. Das entwendete Geld konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfußes eines Verkehrsschildes beworfen. Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfußes eines Verkehrsschildes beworfen. Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Taschendiebstahl in Hotellobby
Polizeimeldung vom 11.11.2025
Mitte