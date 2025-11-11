Taschendiebstahl in Hotellobby

Nr. 2423

Gestern Nachmittag endete ein Taschendiebstahl für zwei Männer im Alter von 21 und 46 Jahren in Handschellen. Zivilpolizisten beobachteten gegen 16:45 Uhr die beiden, wie sie im Lobbybereich eines Hotels an der Karl-Liebknecht-Straße Bargeld aus dem Portemonnaie eines 46-Jährigen entwendeten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Spandauer Straße, wo sie festgenommen werden konnten. Das entwendete Geld konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.