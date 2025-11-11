Autofahrer am Unfallort verstorben

Nr. 2421

In der vergangenen Nacht ist in Biesdorf ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Unfallort verstorben. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-Jähriger gegen 0:20 Uhr mit einem Carsharing-Wagen offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit im Blumberger Damm in Richtung Köpenicker Straße unterwegs und soll hinter der Kreuzung Blumberger Damm Ecke Cecilienstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Wagen prallte zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen zwei Bäume, die sich auf dem begrünten Mittelstreifen der Straße befinden. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 19-jährigen Fahrer und seinen 20-jährigen Beifahrer aus dem Wagen. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Der Beifahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von 0:30 Uhr bis 8 Uhr war der Blumberger Damm für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Mietwagen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.