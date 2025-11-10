Nr. 2419
In Lichtenberg griffen Unbekannte gestern Nachmittag vier Männer an. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben zufolge sollen die Männer im Alter von 18, 33 und 47 Jahren gegen 17:30 Uhr in der Straße Am Wasserwerk auf dem Gelände eines Großmarkts von mindestens drei unbekannten Männern verfolgt und angegriffen worden sein. Hierbei sollen die mutmaßlichen Täter die beiden 18-Jährigen mit Pfefferspray sowie die 33- und 47-jährigen Männer mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Auch einer der 18-Jährigen erlitt eine Stichverletzung. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten bereits am Tatort, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der 47-Jährige wurde mit mehreren Stichen verletzt, sein 33-jähriger Begleiter erlitt eine Stichverletzung. Alle drei Verletzten wurden zu stationären Aufnahmen in Krankenhäuser gebracht. Der 33-Jährige wurde notoperiert. Lebensgefahr soll zu keiner Zeit bestanden haben. Der 18-Jährige, der mit Pfefferspray angegriffen wurde, lehnte eine medizinische Behandlung am Ort ab. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfußes eines Verkehrsschildes beworfen. Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Mehrere Personen durch spitzen Gegenstand und Pfefferspray verletzt
