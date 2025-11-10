Nr. 2417
Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin stellte gestern Nachmittag die Beschädigung eines Denkmals in Berlin-Buch fest. Kurz vor 14 Uhr bemerkte die Einsatzkraft, dass Unbekannte das sowjetische Ehrenmal an der Wiltbergstraße offensichtlich mit Paintballmunition beschossen hatten. Die Farbe war über die gesamte Vorderseite, die rechte Seite und dem Sockel beziehungsweise den zugehörigen Treppenstufen verteilt. Hinzugerufene Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts dokumentierten die Beschädigung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung übernahm der Polizeiliche Staatschutz des Landeskriminalamts Berlin.
Standfuß auf Bus geworfen – 4. Mordkommission sucht Zeuginnen und Zeugen
Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfußes eines Verkehrsschildes beworfen. Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Denkmal mit Farbmunition beschossen
Polizeimeldung vom 10.11.2025
Pankow