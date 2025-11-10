Denkmal mit Farbmunition beschossen

Am 31.10.2025 wurde von einer Brücke ein Bus der Linie 222 in Reinickendorf mit einem 28 Kilogramm schweren Standfußes eines Verkehrsschildes beworfen. Die 4. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben können Sie dies ab sofort über das Hinweisportal der Polizei Berlin melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.