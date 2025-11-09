Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Nr. 2415

In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Autofahrer gegen 22:45 Uhr mit einem Auto die Potsdamer Straße in Richtung Bülowstraße, als er infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge beschleunigte der Wagen unkontrolliert, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Auto eines 39-jährigen Fahrers, der an der Kreuzung zur Bülowstraße bei roter Ampel auf dem rechten Fahrstreifen stand, um in die Bülowstraße nach rechts abzubiegen. Darüber hinaus touchierte der Pkw eine Litfaßsäule und kam schließlich am Lichtmast der Ampelanlage der Kreuzung zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ampelmast stark beschädigt und musste von Kräften der Berliner Feuerwehr zerlegt werden. Der 28-jährige Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht Ein weiterer 28-jähriger Fahrzeuginsasse wurde ambulant behandelt. Aufgrund der notwendigen Absperrmaßnahmen mussten die Buslinien 106, 187, M19, M48 und M85 der BVG umgeleitet werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).